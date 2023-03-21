الرئيس تبون:”العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة”

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن أسباب قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

وقال رئيس الجمهورية حوار خص به قناة الجزيرة، إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة، مضيفا بأن قطع العلاقات مع الرباط هو ردة فعل .

كما أعرب الرئيس تبون عن آسفه لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين.

وللإشارة، كان وزير الشؤون الخارجية، السابق رمطان لعمامرة، قد أعلن بتاريخ 24 أوت 2021، أن الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، على خلفية أفعاله العدائية المتواصلة ضد الجزائر.

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