الرئيس تبون:”انتمائي نوفمبري ومرحبا بمن يريد المشاركة في البناء”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد أنه يعطي الأهمية القصوى للمجتمع المدني الذي يعتبر هو الأساس رافضا في نفس الوقت الإنتماء لأي حزب.

وخلال لقاء صحفي مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون:”رفضت الانتماء لاي حزب لانني رئيس لكل الجزائريين، والمجتمع المدني هو الاساس، تأسيس حزب معناه الدخول في لعبة تقليدية.”

وأضاف رئيس الجمهورية، بأن في الدول المتقدمة لا يوجد حزب وحزب بل مجموعة احزاب تنتمي الى اليمين او اليسار، ونحن الان خرجنا من الانتخابات وسنسبق في عملية البناء التي تمس كل المواطنين، واشجع الحركة الجمعاوية.”

وواصل الرئيس:”إنتمائي نوفمبري ومن اراد المشاركة في عملية البناء فمرحبا به، وما يتم القيام به هو لصالح الشعب الجزائري، والأزمة تولد الهمة.”