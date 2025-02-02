الرئيس تبون:”تاريخيا.. المغرب هو السباق في عدائه للجزائر”

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حوار خص به صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، إلى علاقات الجزائر مع المغرب.

وقال الرئيس تبون في هذا الصدد:”بالنسبة لعلاقتنا مع المغرب، كنا على الدوام في وضعية رد الفعل على أفعال.”

وأضاف رئيس الجمهورية لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية:”تاريخيا، كان المغرب هو السباق في عدائه للجزائر عندما حاول الاعتداء على السيادة الجزائرية أشهرا قليلة بعد استقلالنا.”

وتابع قائلا:” فقدنا 850 شهيدا خلال الدفاع عن سيداتنا في العدوان المغربي علينا 9 أشهر بعد الاستقلال.”

وأكد الرئيس تبون أن المغرب كان دوما ذو عقلية توسعية، بدليل أنه لم يعترف بموريتانيا إلا عام 1972.

وبخصوص فرض التأشيرة على المغاربة، ذكّر الرئيس تبون أن كان أول من فرض التأشيرة على الجزائريين عام 1994.

وأردف الرئيس:”منعنا الطيران المغربي عن أجوائنا لتنفيذه مناورات مشتركة مع الكيان الصهيونى بقرب مجالنا الجوي، وهذا ينافي حسن الجوار.”

وختم الرئيس بالقول:”علينا وضع حد لهذه الوضعية يومًا ما..الشعب المغربي شعب شقيق يستحق الأحسن.”