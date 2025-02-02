الرئيس تبون:”حذرتُ ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه “حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية.”

وأضاف الرئيس تبون في حوار مع جريدة لوبينيون الفرنسية، أن “الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة.”

وتابع رئيس الجمهورية للجريدة ذاتها:”ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري.”