الرئيس تبون:”سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقائه الدولي مع ممثلي الصحافة الوطنية، بأن هبة الجزائر لمساعدة سوريا خلال الزلزال هي هبة من القلب غير خاضعة لأي حسابات سياسية.

واختتم الرئيس قائلا:”فيه نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أنت تتغير الأمور .”

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