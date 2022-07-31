الرئيس تبون:كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة”

لم يفوت الرئيس عبد المجيد تبون، الفرصة في اللقاء الذي جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، للتطرق الى الملف الليبي.

وصرح عبد المجيد تبون في هذا الخصوص:”كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة”

وأضاف ذات المتحدث:”نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى معها ولن نسير مع أي تغيير خارج أطر مجلس الأمن، قلنا وما زلنا نقول أن الانتخابات هو الحل الشرعي الوحيد للأزمة في ليبيا”..

ثم تطرق رئيس الجمهورية الى ملفي الاعتداء على جزائريين في شمال مالي واختطاف واغتيال الديبلوماسيين في غاو، حيث قال انه “لم يُطوَ بعد”.

وكشف الرئيس تبون أن التحريات بخصوص الاعتداءين ما زالت قائمة ونعتقد أن شكوكنا فبشأن الموضوع في محلها.

وأوضح ذات المتحدث، انه في يوم من الأيام سيتعرض منفذو ومخططو الاعتداءين للحساب ولدينا فكرة عمن يقف وراء ذلك.

وختم رئيس الجهورية عبد المجيد تبون قائلا:”هناك رغبة جهات في تحجيم دور الجزائر الطبيعي إقليميا ودوليا لا أحد بمقدروه حرمان الجزائر من لعب دورها الطبيعي والاستراتيجي ولدينا الإمكانيات للعب ذلك الدور.

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