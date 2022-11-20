الرئيس تبون:”من حق قطر أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم المونديال”

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دولة قطر بنجاحها في تنظيم منافسة كأس العالم 2022 التي انطلقت اليوم الأحد.

حيث نشر، تبون، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سهرة اليوم الأحد جاء فيها.

“من حق قطر الشقيقة أن تفخر بنجاحها الثابت في تنظيم نسخة 2022 لكأس العالم”.

كما أضاف:”من حقنا أيضا أن نفخر بتمثيلها الرفيع لأشقائنا العرب وكسبها الرهان ..ألف مبروك لأخي سمو الأمير تميم ولكل الشعب القطري”.