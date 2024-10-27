الرئيس تبون:”نتألم كثيرا لما يجري في غزة وأحيي صمود وتحمل الشعب الفلسطيني”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية وجرائم مكتملة الأركان.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة، أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن ألمه عن ما يحدث في غزة.

قال الرئيس في السياق ذاته:” نتألم على الإبادة والمجاعة التي خلقها المستعمر الصهيوني في غزة.”

وأضاف الرئيس تبون أن “الجزائر تعمل كل ما بوسعها في مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى وقف الإبادة في غزة”، مؤكدا “أنه لا يمكن الحديث عن وقف العدوان إلى بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.”

وذكّر الرئيس، بما يعانيه قطاع غزة من نقص في الغذاء والدواء، حيث جدد تحيته للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه.

وبخصوص الجرائم الذي يرتكبها الكيان الصهيوني، قال رئيس الجمهورية: “نحاول إيقاف هذه الجرائم من خلال هدنة اقترحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وتابع الرئيس، “إننا نؤيد مبادرة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وختم الرئيس تبون قائلا:” رؤيتنا تؤكد على أن فلسطين يسيرها الفلسطنيون.. وموقفنا حول فلسطين لم ولن يتغير بحل جذري وإقامة الدولة الفلسطينية.”