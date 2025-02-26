الرئيس تبون:هذه المشاريع العملاقة شرف للجزائر المنتصرة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرئيس عقب استماعه لعروض تقنية حول مصنع كدية الدراوش لتحلية مياه البحر”تستحقون الشكر عن جدارة ولكل من شارك في الإنجاز سواء من بعيد أو قريب..هذه المشاريع العملاقة شرف للجزائر المنتصرة”.

واضاف الرئيس “أتمنى مواصلة إنهاء المشروعين المتبقيين قريبا لتكون الحلقة قد اختتمت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب..وما تم إنجازه في إطار توفير المياه للجزائريين سيخلده التاريخ”.

واستطرد الرئيس قائلا “فخور جدا بالانسجام والتنسيق. المحكم بين العمال والإطارات التي انتهت بهذا الإنجاز التاريخ”.