الرئيس تبون:وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب استماعه لعرضين تقنيين حول مصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض أنه بفضل إرادة الرجال من أبسط عامل إلى أعلى إطار تم رفع التحدي.

واضاف الرئيس تبون “الجزائر المستقلة.. من أين بدأت وإلى أين وصلت؟..وصلنا إلى مرحلة الإنجازات العملاقة بسرعة وبأحدث التكنولوجيات”.

وأشار إلى أن إنجاز مشروع بهذا الثقل في ظرف 26 شهرا أو أقل هو ما يسمى بالجزائر المنتصرة.

واستطرد الرئيس قائلا: لم أجد الكلمات المناسبة لشكر كل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الكبير، فهنيئا للجزائر والجزائريين به.