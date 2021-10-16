الرئيس تبون: أبناء الجالية جزء من النسيج الوطني ويجب رفع مظاهر الغبن عنهم

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن أبناء الجالية الجزائرية بالخارج هم جزء من النسيج الوطني يجب مدِّ جُسُورِ التَّواصل، لتَمْكينِهم من الانخراط في الجهودِ المبذولة لتحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها أمام الشعب.

وفي رسالته بمناسبة ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 أكد الرئيس تبون أنه يولي عنايةً خاصّةً للتكفُّلِ الأمثلِ بكافَّة انشغـالات الجالية وحماية مَصَالحها.

واكد الرئيس أنه يَتَعَيَّــــنُ على المراكز الدبلوماسية والقنصليةِ، تطويرُ أساليبِ عملِها، من حَيْثُ التفاعلُ مع أبناءِ الجالية، واعتمادُ أَحدثِ الأساليبِ في مجالِ التَّسيير القُنصلي، لرَفْعِ كُلِّ مَظاهر الغبْن، التي يُعاني منها المواطناتُ والمواطنون المقيمون خارجَ البلاد.

ونوه الرئيس بالمواقف الوطنيةِ المشرِّفة، التي أَبانُ عنها أبناء الجالية في كلِّ مرّةٍ، عَبْر الهَبَّاتِ التَّضامُنيةِ المُبهرة، في أوقاتِ المحن والشدائد وَلاَ غَرْوَ، فَفِي عُروقهِم، يَسْري دمُ الآباء والأجداد، من الشهداء والمجاهدين.