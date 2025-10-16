الرئيس تبون: أترحم بخشوع على أرواح من توفاهم الأجل في ديار الغربة

ترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الوقفة السنوية للذكرى الرابعة والستين لمظاهرات 17 أكتوبر 1961.

وقال الرئيس في الراسلة التي بعثها بالمناسبة” أترحم معكم - في هذه المناسبة – بخشوع على أرواح من توفاهم الأجل من جيل المناضلين الوطنيين في ديار الغربة خلال حرب التحرير المظفرة. وعلى أرواح الشهداء الأبرار، وأتوجه إلى بنات وأبناء جاليتنا الوطنية في كل العالم بالتحية، وهم يحملون حب الجزائر والوفاء. لها في صدورهم .. ويجسدون التزامهم بانخراطهم في ديناميكية التحولات الاقتصادية الجارية في البلاد، وبإرادة المشاركة في مسار التجديد الوطني، وبناء الدولة الوطنية العصرية. التي يتطلع إليها الشعب الجزائري الأبي”.