الرئيس تبون: “أتمنى مستقبلا بلوغ دولتين عربيتين نهائي كأس العالم”

أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعمه وتمنياته بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المساركة في مونديال قطر 2022.

وصرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لشبكة “بين سبورت”: “أتمنى الفوز للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “مثلما شهدنا في الشقيقة قطر المستوى العالي من التنظيم، أتمنى أن نصل ليوم نرى فيه دولتين عربيتين في نهائي كأس العالم”.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حضر حفل افتتاح مونديال قطر 2022، بدعوة من أمير قطر.