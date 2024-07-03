الرئيس تبون..أتمنى من الجزائريين أن يشيدوا بإنجازات وطنهم وليس الأشخاص

دعا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، الجزائريين إلى الإشادة بوطنهم وبلدهم وليس الأشخاص. لأن الوطن ضحى من أجله ملايين الشهداء.

كما هنأ الرئيس تبون، على هامش إعطائه إشارة انطلاق توزيع السكنات، الجزائريات والجزائريين بسكناتهم الجديدة. مؤكدا “سنواصل على هذا المنوال حتى نستجيب لكل احتياجات المواطنين”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي. تابعا “اليوم نفتخر أن السكن في الجزائر 100% جزائري”. مضيفا “الجزائر بلد عملاق أسسها عمالقة وضحى من أجلها عمالقة على غرار المجاهد الراحل عثمان بلوزداد”.

وأعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إشارة انطلاق عملية توزيع 251.890 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني.