الرئيس تبون: أحذر الجزائريين المشاركين في الحراك من محاولات الاختراق

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه امضى على مرسوم يجعل من يوم 22 فيفري يوم وطني للتلاحم وهو حراك مبارك.

وحذر الرئيس تبون انالجزائريين المشاركين في الحراك من محاولات الاختراق من داخل وخارج الوطن.

واوضح الرئيس أن الحراك المبارك حافظ على وجود الدولة الوطنية، وكل التصرفات قبل الحراك كانت تؤشر على الاتجاه نحو الكارثة.

واشار رئيس الجمهورية “شرعنا في تغيير الوجه البشع عندما كانت الدولة في وادي والمواطن في وادٍ وأن استمرار مظاهرات الحراك ظاهرة صحية”.

وقال الرئيس أنه” لولا الحراك لكان العالم يحاول حل مشاكل الجزائر بدلا من سعينا اليوم لحل مشاكل ليبيا”.

وقال الرئيس أنه إلتزم بحل جميع مطالب الحراك