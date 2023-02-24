أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رفضه القاطع كل مبررات التأخر في انجاز المشاريع، مضيفا بأن البرنامج الذي التزم به أمام المواطنات والمواطنين سيطبق مهما كان.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون:” أرفض كل مبررات التأخر في المشاريع لأن التجربة أعلمتني بأن هذا الشيء غير صحيح.”

وأضاف رئيس الجمهورية:” رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات.”

وتابع الرئيس في السياق ذات صلة:” طلبت العمل بنظام فرق 3×8 وأرفض عقلية التراخي والعمل ببطء.”