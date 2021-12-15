الرئيس تبون: أشكر حفاوتكم وحرارة الاستقبال باسمي وباسم كل الوفد الجزائري

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن جزيل شكره لما حظي به رفقة الوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال في تونس.

ويأتي تشكر الرئيس تبون خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع نظيره التونسي قيس سعيد، أين أعرب ايضا عن ارتياحه العميق لنتائج المحادثات التي اجراها مع نظيره التونسي.

كما اكد الرئيس تبون ان التوقيع على العدد الهام من من الاتفاقيات يؤكد التوجه الى توسيع مجالات التعاون.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية توافق الرؤى مع الرئيس التونسي حول ضرورة الحل السلمي للازمة في ليبيا.

وفي هذا السياق، تمنى الرئيس أن تتخلص ليبيا من تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضيها عن قريب.

وفيما يخص احتضان الجزائر للجامعة العربية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى لجعلها جامعة وموحدة.

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