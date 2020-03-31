الرئيس تبون: أطباء الجيش والممرضين سيدعمون المستشفيات المدنية لمواجهة كورونا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الآلاف من أطباء الجيش والممرضين سيدعمون المستشفيات المدنية لمواجهة وباء كورونا.

وخلال لقائه مسؤولي بعض الوسائل الإعلامية قال الرئيس تبون أن كل الامور متوفرة ولدينا كل القدرات ولم نستعملها كلها وما ينقصنا اليوم هو الإنضباط.

واشار الرئيس أنه لدينا كل الوسائل ولحد الان لم نستعمل قدرات الجيش ولم نصل بعد إلا المستوى الخامس.

شدد الرئيس على إحترام الإجراءات الوقائية والصرامة في تنفيذها من أجل اجل الحد من إنتشار وباء كورونا.

كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم للصحافة الجزائرية عن خطة الحكومة وتدابيرها لمواجهة وباء كورونامنها :

التوقيع على مرسوم لمنح علاوات الخطر للأطباء وعمال الصحة أيضا للحماية المدنية والشرطة والدرك وعمال النظافة.

تأجير فنادق قرب المستشفيات لفائدة الطاقم الطبي.

السجن وحجز السيارات لوقف خرق الحجر.

عدم السماح بدخول شخص قبل التحقق من هوياتهم فردا فردا ويخص بالذكر الجزائريين العالقين في تركيا.

الإلتزام بتموين المواطنين ولن يُطرح أي مشكل بشأنه .

تمديد فترة غلق المؤسسات التعليمية بفترة مماثلة ولا عودة للمدارس والجامعات قبل القضاء على كورونا.

إلغاءمجلس الوزراء ومجلس الحكومة احتياطيا بسبب كورونا.