إعــــلانات
الوطني

الرئيس تبون..أعداء الجزائر مقهورين من مجهوداتها

بقلم أسماء.ع
الرئيس تبون..أعداء الجزائر مقهورين من مجهوداتها
  • 615
  • 0

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن مجهودات الجزائر أثارت غيرة وقهر أعداء الجزائر. رغم أن هذه المدن الجديدة لم تأخذ حقها في الإعلام ضمن جهود التنمية.

وأشار الرئيس تبون خلال اعطائه إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات، إلى أنه “لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في هذه الأرقام في مجال السكن”.

وأعطى رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، إشارة انطلاق عملية توزيع 251.890 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/nFYIK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر