الرئيس تبون..أعداء الجزائر مقهورين من مجهوداتها

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن مجهودات الجزائر أثارت غيرة وقهر أعداء الجزائر. رغم أن هذه المدن الجديدة لم تأخذ حقها في الإعلام ضمن جهود التنمية.

وأشار الرئيس تبون خلال اعطائه إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات، إلى أنه “لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في هذه الأرقام في مجال السكن”.

وأعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إشارة انطلاق عملية توزيع 251.890 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني.