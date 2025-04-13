الرئيس تبون: أمر ALGEX انتهى.. ولن تجدونها مستقبلا في طريقكم

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنّ أمر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEX قد انتهى ولن تكون مستقبلا.

وأضاف الرئيس في كلمته أمام المتعاملين الاقتصاديين “..علينا خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد.، كما يجب “الاعتماد على الشباب الجزائري ومؤسساته الناشئة، لأن أيديهم نظيفة من الفساد، وهم بصدد تحقيق إنجازات تبعث على الفخر.

كما أكد الرئيس أن “من يدّعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه، فهو في تفكير المرتشين والمخربين” كما أن “المال المنهوب من الجزائر أصبح اليوم عامل حماية للذين أفسدوا في البلاد ثمّ فرّوا إلى الخارج”.

من جهة أخرى نوّه الرئيس أن هناك حركة اقتصادية نبيلة نقلت الجزائر من تضخيم الفواتير إلى تقليص الفواتير.