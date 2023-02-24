قناة النهار الرئيس تبون: أنادي منذ 3 سنوات برقمنة حقيقية لأنها تساعد على رصد المشاكل وحلها بقلم قناة النهار نشر في 24 فيفري 2023 - 22:54 الجزائر شارك غرِّد أرسل 78 0 رابط دائم : https://nhar.tv/H55BT اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات قناة النهار 24 فيفري سيدي بلعباس/إكتشاف مذبـ ـح غير شرعي و توقيف 3 أشخاص و حجز 1000 دجاجة مذبـ ـوحة مهيئة للاستهلاك قناة النهار 17 فيفري الجلفة : معالجة أزيد من 1800 ملف مواطن بمندوبية وسيط الجمهورية قناة النهار 14 فيفري تلاميذ إبتدائية بن رقية بولنوار بخميس مليانة بدون إطعام قناة النهار 13 فيفري صريح جدا: هل يحتفل الجزائريون بعيد الحب ؟ قناة النهار 14 فيفري شاهد فرحة صانع المحتوى "Ripou و جدته" بعد إهدائهم عمرة نحو البقاع المقدسة قناة النهار 17 فيفري عبد القادر شافي نفطال سوقت حوالي 12 مليون طن من المواد الطاقوية خلال سنة 2022 قناة النهار 20 فيفري طواقم الهلال الأحمر الجزائري في عملية إخلاء المباني المهددة بالإنهيار بمحافظة حلب قناة النهار 12 فيفري الشيخ النوي: الرئيس تبون أعطى ضمانات للمستثمرين والمسؤولين عن الإستثمار راهم راقدين قناة النهار 23 فيفري مفيدة عداس تذرف الدموع وتترحم على ارواح شهداء زلزال تركيا وسوريا قناة النهار 10 فيفري