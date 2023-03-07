الرئيس تبون.. “أنا شخصيا أحب الفلاحة”

بهذه العبارة ختم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خطابه النابع من صدق نواياه، أمام المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة. المنعقدة في 28 فيفري 2023، بقصر الأمم نادي الصنوبر. حيث قال “دخلت في تفاصيل كثيرة حبا للفلاحة، وأنا شخصيا أحب الفلاحة”. والتي تخفي وراءها شدة المتابعة لكل الملفات من خلال التفاصيل الدقيقة، التي يوليها السيد الرئيس أهمية استثنائية.

فبغض النظر عن اهتمام رئيس تبون البالغ بقطاع الفلاحة ومنتسبيه، تحديدا، وتلك مسلمة من المسلمات لديه. بدليل التطور الملحوظ الذي حققه القطاع في ظرف ثلاثة سنوات. بمساهمة في الناتج المحلي الخام بلغت نسبتها 14.7 في المائة، إلا أن الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه. الذين تعودوا على رئيس خطيب، له قوة الاسترسال وقدرة الإقناع، صاروا يهتمون أيضا بخطاباته. لعنايته الشديدة بالتفاصيل التي وضعته في مركز الأمين، قولا وفعلا، على معيشة المواطن والاهتمام براحته. كونها أولوية قصوى.

تلك التفاصيل التي لا يهملها رئيس الجمهورية في خطاباته، نابعة من شعوره العميق بثقل الثقة التي وضعها فيه الشعب الجزائري عندما انتخبه رئيسا في 12 ديسمبر 2019 ، فتجده يعمل جاهدا بكل قواه وبلا هوادة، مع رجال الدولة المخلصين، على عدم زعزعة هذه الثقة التي تشكل رأسماله، مهما حصل من ظروف، وهذا ما يؤكد بحث الرئيس في كل أمر يخص شؤون المواطنين بشكل خاص، وعدم اكتفائه بالعناوين العريضة.

والشواهد في هذا المقام كثيرة ولا حصر لها، فاللقاءات الإعلامية الدورية لرئيس الجمهورية مع ممثلي الصحافة الوطنية، على سبيل المثال، عينة تبرز كيف يكون فيها وبدقة متناهية ملما بكل التفاصيل التي تخص القدرة الشرائية وأجور العمال ومشاريع الشباب خصوصا، وانشغالات الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، فتنصب توجيهاته وتعليماته في اتجاه التعديل والتدارك والتصحيح، وأحيانا التقويم، لبعض سياسات المسؤولين والمسيرين، حتى تتوافق مع متطلبات المواطنين، وتماشيا مع الالتزامات ال54 التي تعتبر حجر الزاوية في إطار البناء المتواصل للجزائر الجديدة.

التفاصيل لا تعني للرئيس تبون دقائق الأمور

كما أن التفاصيل لا تعني، لدى الرئيس، دقائق الأمور فحسب، وإنما حرصه على عدم نسيان أي فئة من المجتمع، ممن ينجحون ويبدعون ويحققون الإنجازات والانتصارات، هي أيضا تفاصيل لا يستغني عنها، فتجده يثني عليهم ويشكرهم ويشجعهم ويكرمهم، مثلما حدث في حفل تكريم أعوان الحماية المدنية وأفراد القوات الجوية ومنتسبي الهلال الأحمر الجزائري، وهم من أبناء الشعب، الذين شاركوا في عملية الإنقاذ والإسعاف إثر الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، بمنحهم وسام “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، وهي المبادرة، بهذا الحجم والنوع، التي لم يسبقه إليها أي رئيس للجزائر قبله.

إن الحرص والمبالاة التي يمنحها الرئيس للتفاصيل في توجهاته وخطاباته، هي إشارة منه على أنه المتابع الدقيق لما يجري في كل القطاعات، وحتى التهاني والتعازي في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تدخل في هذا السياق، كما هي رسالة طمأنة للجزائريات والجزائريين، أن لهم رئيسا لا يفوته شيء، وإن حاول البعض إخفاء بعض الأمور لحاجة في نفس يعقوب.