الرئيس تبون: أنبوب “الجزائر-سردينيا” سيضم الغاز والهيدروجين والكهرباء والأمونياك

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إن الأنبوب الذي سيربط خط الجزائر وسردينيا سيكون خاصا. مشيرا إلى أنه لن يكون مثل الذي الموجود حاليا.

كما أفاد الرئيس تبون، إلى أن مدة انجاز هذا الأنبوب “أعتقد أن ستكون قصيرة”، مردفا “سأترك تفاصيل المدة للتقنيين”. وكشف الرئيس تبون، أن الأنبوب سيضم الغاز، الهيدروجين، الأمونياك، الكهرباء.

وجاء في كلمة الرئيس تبون “اتفقنا عليه وأمضينا الاتفاقية اليوم الاثنين على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز”. قائلا “مشروع هام جدا يجعل من ايطاليا موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا”.

ووقع مجمع سوناطراك، وشركة إيني، الإيطالية، اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي. مراسيم التوفيع جرت بين الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار وبين المدير العام لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي. وبحضور عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وتهدف الإتفاقية إلى تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدّر بإستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي “ترانسمد”. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق. وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار.

تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون. كما تؤكد رغبة الشريك الاستراتيجي إيني في مواصلة استثماراته مع سوناطراك وتعزيز تواجده في الجزائر.