الرئيس تبون: أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية 

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، انه تم انهاء كابوس 26 الف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية.

وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر أصبحت تتوسط ترتيب البلدان المعروفة بمؤسساتها الناشئة، بعدما كانت في ذيل الترتيب، مشيرا الى أن النمو الإقتصادي في الجزائر وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من مؤسسات مالية دولية.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا، والجزائر اليوم تصنع 70 بالمائة من حاجياتها من الأدوية.

كما افصح رئيس الجمهورية، أن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية تضع الجزائر في دول المناعة ضد مشاكل التغذية والمديونية.

وفي نفس السياق، كشف الرئيس تبون، انه تم خلق معارض دائمة في بلدان شقيقة سمحت بالترويج للمنتوج الوطني دوليا.