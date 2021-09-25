الرئيس تبون: “أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة سيكون بولاية خنشلة”

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن أول إجتماع للحكومة خارج العاصمة، سيكون بولاية خنشلة.

ويأتي هذا التصريح على هامش لقاء الحكومة-الولاة الذي جرى بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أين تطرق الرئيس تبون إلى موضوع الولايات المعزولة، والتي ذكر من بينها ولاية خنشلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية، إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، كان قد اقترح عليه برنامج بالنسبة لسنة 2022 والمتضمن إعادة تنظيم التنمية في بعض الولايات.

وشدد الرئيس تبون، على ضرورة وضع برنامج استدراك بولاية خنشلة لأن الأخيرة معزولة وتحتاج إلى مرافق وإعادة الهيكلة بالنظر للوسائل الموجودة بين أيدي الدولة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه لم يتبقى سوى 12 أو 13 كلم من السكة الحديدة حتى تخرج من خنشلة من عزلتها، وكذا وازدواجية الطريق بين خنشلة وباتنة لكي تلحق بالطريق السيار.

واختتم الرئيس قائلا:” لما ينضج برنامج خنشلة، ستتنقل الحكومة وتتخذ قرارات في عين المكان ويكون أول اجتماع الحكومة خارج العاصمة.”