الرئيس تبون: أي رفع للحجر الصحي سيزيد من الإصابات المسجلة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت اي رفع للحجر الصحي سيزيد من الإصابات المسجلة.

وخلال حوار مع قناة فرانس 24 قال الرئيس تبون أن هذه الزيادة اسبابها إتصالات عائلية مثل الإعراس وحفالات الزواج أو الختان

وأضاف الرئيس تبون وأنه طلب من من المسؤولين المحليين إتخاذ إجراءات وتدابير للحد من إنتشار الفيروس ووقف المؤقت للحفلات والاعراس.

كما اشار الرئيس تبون ان هناك بعض من الشباب لا يصدقون ان هناك وباء ويضنون ان الدولة تفرض عليهم الحجر فقط.

وأكد الرئيس تبون خلال اللقاء أن المجلس العلمي هو من يقرر الحالة الصحية للبلاد وسنعود للحجر الصحي التام إذا قرر المجلس العلمي ذلك.