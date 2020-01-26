الرئيس تبون: إتفقنا على السعي للسلم في ليبيا وسأزور تركيا قريباً

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه سيقوم بزيارة إلى تركيا قريبا، لعقد أول مجلس بين البلدين هناك.

وقال الرئيس تبون، اليوم الأحد، في ندوة صحفية جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي يقوم بزيارة صداقة للجزائر تدوم يومين، أنه إتفق مع الرئيس التركي على كل شيئ، وعلى إمضاء الإنطلاق إلى الأمام.

وبخصوص الملف الليبي، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “إتفقت مع الرئيس التركي على السعي للسلم في ليبيا وأن نتبع ما تقرر في مؤتمر برلين”.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتتبع مع الرئيس التركي، يوميا، وبدقة، كل المستجدات على الساحة الدولية.

وفي الأخير، شكر الرئيس تبون، أردوغان، على زيارته للجزائر، قائلا أنه سيقوم بزيارة لتركيا لعقد أول مجلس هناك، قريبا.