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الوطني

الرئيس تبون.. إصابات السرطان المسجلة تستدعي تحسينات مستعجلة

بقلم أسماء.ع
الرئيس تبون.. إصابات السرطان المسجلة تستدعي تحسينات مستعجلة
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أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن مكافحة السرطان. يكون بالقضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن.

كما أشار رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره خلال افتتاح مؤتمر للأورام، أن الجزائر  اختتمت 2022، بتسجيل 50 ألف حالة داء سرطان.

ودعا الرئيس تبون، إلى ضرورة تحسينات مستعجلة قائلا “إنّ الإصابات المسجلة تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة”. مردفا أن الجزائر كرّست متابعة ومحاربة مرض السرطان كأولوية لديها.

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