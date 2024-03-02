الرئيس تبون.. إعلان الجزائر خطوة مهِّمة في استجابتِنَا لِلْتحدّياتِ الرَّاهنة والمستقبلية

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن إعلان الجزائر خطوة مهِّمة في استجابتِنَا لِلْتحدّياتِ الرَّاهنة والمستقبلية. والتي “تؤكّد عَزمنَا الرَّاسِخِ عَلى تَوسِيـعِ اسْتِعْمَالِ الغَـازِ بِالكَفَاءَة والاسْتِدَامَةِ اللَّازِمَيْنِ في عَالَمٍ تَطْبَعُهُ التَّغَيُّرَات المتَسَارِعَةُ”.

وجاء في كلمة الرئيس تبون أكد “أَودّ وَنَحْنُ نَخْتَتِمُ فَعَالِيَاتِ القِمَّةِ السَّابِعَةِ لِرُؤَسَاءِ دُوَلِ وَحُكُومَاتِ مُنْتَدَى الدُّوَلِ الـمُصَدِّرَةِ لِلْغَازِ، أَنْ أَعْرُبَ عَنْ خَالِصَ شُكْرِي وَتَقْدِيرِي لِجَمِيعِ الـمُشَارِكِينَ، عَلَى تَلْبِيَةِ دَعْوَتِنَا، وَلِـمُسَاهَمَتِـهِمْ الفَعَّالَةِ في أَشْغَالِهَا. وَالشُّكْرُ مَوْصُولٌ إلى الأمين العامّ لِلْـمُنْتَدَى وَكَافَّةِ إطارَاتِهِ عَلى مَا أبْدَوْهُ مِنْ حِرْصٍ وَتَفَانٍ خِلَالَ الاجْتِمَاعَاتِ التَّحْضِيرِيَةِ لأعْمَالِ القِمَّةِ، وَلِـمَا بَذَلُوهُ مِنْ جهودٍ في الإعْدَادِ لأَعْمَالِهَا”.

“إنَّ مَا حَقَّقْنَاهُ اليَوْمِ مَعًا مِنْ نَتَائِجَ طَيِّبَةٍ، وَالّتي تُوِّجَتْ بـ ” إعْلانِ الجَزَائر “، لَمْ تَكُنْ لِتَتَحَقَّق، لَوْلَا تَفَانِيكُمْ وَمُشَارَكَــتِـــــكُـــــــمْ الصَّادِقَـــــةِ في إثْـــــرَاءِ بُنُودِ أعْمَالِ هَذِهِ القِمَّـــــةِ وَمُسَاعَدَتِي في إدَارَةِ جَلَسَاتِـهَا”.

“إنَّ هَذَا الإعْلَانَ هُوَ خُطْوَةٌ مُهِمَّةٌ في اسْتِجَابَتِنَا لِلْتَّحَدِّيَاتِ الرَّاهِنَةِ وَالمسْتَقْبَلِيَّــــــــةِ، تُؤكِّدُ عَزْمَنَـا الرَّاسِخِ عَلى تَوْسِيـعِ اسْتِعْمَالِ الغَـازِ بِالكَفَاءَة والاسْتِدَامَةِ اللَّازِمَيْنِ في عَالَمٍ تَطْبَعُهُ التَّغَيُّرَات المتَسَارِعَةُ”.

كما اضاف رئيس الجمهورية “لَقَدْ جَدَّدْنَا التِـزَامَنَا بِتَعْزِيزِ مَكَانَةِ مُنْتَدَانَا كَمِنْبَرٍ لِلْحِوَارِ وَالتَّعَاوُنِ الإقْلِيمِيّ وَالدُّوَليُ، بَات يَسْتَقْطِبُ أَعْضَاءً جُدُدًا، مَعَ التَّأكِيدِ عَلى الحُقُوقِ السِّيَادِيَّةِ لِلدُّوَلِ الأعْضَاءِ عَلى مَوَارِدِهَــــــا مِنَ الغَـــــازِ، وَدَوْرِنَــــــــا الـمِحْـــــوَرِيِّ في دَعْــــــمِ التَّنْمِيَـــــــةِ الـمُسْتَدَامَـــــةِ وَالأمْـــــنِ الطَّاقَوِيِّ العَالَـمِيِّ، بِانْسِجَـــــامٍ وَتَنَــــاسُقٍ مَعَ أَهْدَافِ الأممِ الـمُتَّحِدَةِ”.

وَتابع الرئيس تبون “إِنَّ الجَزائرَ، بِصِفَتِـهَا الدَّوْلَةَ الـمُضِيفَةَ لِـمَعْهَدِ البَحْثِ في الغَازِ، وَبِالتَّعَاوُنِ الوَثِيقِ مَعَ الـمُنْتَدَى، مُلْتَزِمَةٌ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ الدُّوَلِ الأعْضَاءِ في هَذَا الـمَجَالِ مِنْ أَجْلِ تَعْزِيزِ مَكَانَةِ الغَازِ كَمَوْرِدٍ صَدِيقٍ لِلْبِيئَةِ وَمُسْتَدَامٍ، لاسِيَمَا وَنَحْنُ نَقِفُ عَلَى أَعْتَابِ عَهْدٍ جَدِيدٍ، حَيْثُ يُمكِنُ لِلْتَّعَاوُنِ الـمُتَجَدِّدِ وَالحِوَارِ أَنْ يُسَاهِمَ في رَسْمِ رُؤْيَةٍ جَمَاعِيَّةٍ، تُكَرِّسُ مَبَادِئَ تَقَــــــاسُمِ الـمَخَاطِرِ وَالـمَنَافِعِ، وَأَهَمِّيَةِ عُقُودِ الغَــــــاز طَوِيلَـــــــةَ الأَجَلِ لِضَمَانِ اسْتِمْرَار الاسْتِثْمَارَاتِ، وَهي الرُّؤْيَةُ الّتي مِنْ شَأْنِـهَـــــــا صَـــــوْنُ مَصَالِـــــــحَ الـمُنْتِجِيـــــنَ وَالـمُسْتَـهْلِكِيــــنَ في إطَارِ مَسَــــارٍ مُسْتدَامٍ يُحَقّـقُ التّـوَازُنَ بَيْـنَ الأَمْـنِ الطَّاقـوِيِّ، التَّنْمِيَةِ الـمُسْتَدَامَةِ، وَحِمَايَةُ البيئَةِ، وَيَقُودُنَا نَحْوَ مُسْتَقْبَلٍ يَضْمَنُ الرَّفَاهِيةَ لِلأجَيَالِ القَادِمَةِ”.