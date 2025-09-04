الرئيس تبون: إفريقيا قارة الشباب وهي المستقبل

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن القارة الافريقية هي المستقبل بغض النظر على المقومات المنجمية فالقارة الإفريقية قارة شابة.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أن القارة الإفريقية قارة للشباب، والقارات الاخرى دخلت في الشيخوخة. وما نقوم به اليوم هو لشباب إفريقيا. ورأينا من خلال الشباب الجزائري والافريقي أنه شباب مبتكر وليس له عقدة مع القارات الأخرى.. “فمستقبلنا في شبابنا”.

وأوضح الرئيس في سياق ذي صلة، أن الجزائر متيقنة أن مستقبلنا أولا في إفريقيا. كما أنها تؤمن أن نجاح منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية يتوقف على مدى القدرة الجماعية لإقامة بنية تحتية متكاملة.

