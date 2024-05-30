الرئيس تبون: إنتهى عهد المشاريع التي تدوم لسنوات وهي ليست وعود إنتخابية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مشروع السكة الحديدية الذي يربط بين ولايتي خنشلة وأم البواقي مشروع هام. وتم تجسيده بفضل إطارات واعية في الوقت الذي اعتبره البعض حملة إنتخابية.

وأشرف الرئيس تبون اليوم الخميس، على تدشين ووضع حيز الخدمة خط السكة الحديدية. الذي يربط ولاية خنشلة بعين البيضاء بولاية أم البواقي على مسافة 51 كلم. لنقل المسافرين والبضائع الذي يندرج في إطار البرنامج التكميلي لولاية خنشلة الذي أقره الرئيس لفائدة الولاية. حيث تابع عرضا حول أهم مشاريع السكك الحديدية التي جسدت في الولاية.

كما أثنى الرئيس على جهود كل من ساهم في تجسيد هذا المشروع الذي دخل حيز الخدمة في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أنها مجرد وعود إنتخابية. مؤكدا أن عهد المشاريع التي تدوم لسنوات قد إنتهى بفضل جهود الإطارات الواعية.

كما دشّن الرئيس ووضع حيز الإستغلال مشروع إزدواجية الطريق رقم 88 الذي يربط ولاية خنشلة بولاية باتنة على مسافة على مسافة 14 كلم. مؤكدا على أهمية الطريق الإزدواجي الذي يربط خنشلة بباتنة في إضفاء ديناميكية على النشاط الإقتصادي بالمنطقة.

وقد انطلقت أشغال إنجاز هذا المشروع الحيوي مع نهاية سنة 2021 بغلاف مالي يقدر بملياري دج من طرف 3 مؤسسات وطنية. قامت برفع التحدي والتغلب على مختلف الصعوبات التي واجهت عملية الإنجاز. ويكتسي هذا الطريق الازدواجي أهمية كبيرة بالنسبة لسكان ولاية خنشلة. إذ يسمح بربطها بولاية باتنة المجاورة ومنها بالطريق السيار “شرق-غرب” في ظرف زمني وجيز. الأمر الذي من شأنه تنشيط الحركية الاقتصادية والتنموية بهذه المنطقة وتسهيل تنقل المواطنين.

كما وضع الرئيس بالقطب الحضري الجديد ببلدية خنشلة حجر الأساس لإنجاز 600 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري