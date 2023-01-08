الرئيس تبون: إنشاء الثانوية النموذجية للفنون يهدف إلى سدّ الفراغ الثقافي والفني لدى الجيل الناشئ

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الهدف من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو سدّ للفراغ الثقافي والفني، لدى الجيل الناشئ.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أوضح الرئيس تبون، بأن إنشاء الثانوية النموذجية للفنون من شأنه تقوية أسسنا الثقافية والفنية من أجل مواجهة التحديات، التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي، والمسرحي والموسيقي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس باستقدام أساتذة متخصصين، وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون، إلى غاية نيل البكالوريا الفنية، إرساءً لثقافة التكوين، في المجال الفني كمكانة اجتماعية.

كما شدّد الرئيس أن دور السينما مهم ومحدّد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل، وليس للتسلية فقط.