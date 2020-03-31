الرئيس تبون: “إنشغالنا الأكبر إنقاذ أرواح مواطنينا” .. تعديل الدستور فيما بعد

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الرئيس تبون: “إنشغالنا الأكبر إنقاذ أرواح مواطنينا” .. تعديل الدستور فيما بعد
بقلم م. فيصل

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مشروع تعديل الدستور ليس أولوية في الوقت الراهن بحكم الظروف التي تعيشها البلاد.

وخلال لقائه مسؤولي بعض الوسائل الإعلامية قال الرئيس تبون “إنشغالنا الأكبر إنقاذ أرواح مواطنينا

من وباء كورونا الذي إجتاح البلاد.

كما جدد الرئيس تبون على أن كل الأمور متوفرة ولدينا كل القدرات ولم نستعملها كلها لحد الآن

وطمان الرئيس تبون الجزائريين أن الدولة لديها مخزون كافي من المواد يكفينا حتى 5 أشهر فلا داعي للتهويل والدعايات المغرضة.

والجدير بالذكر، أن الرئيس تبون قام بسلسلة من المشاورات مع الأحزاب والجمعيات وشخصيات وطنية لتعديل الدستور.


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