الرئيس تبون: اصلاح شامل للتكوين في العلوم الطبية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الدولة ستعمل باشراك الوكالة الوطنية للأمن الصحي على انضاج تصور للتكوين في الطب يفضي إلى إصلاح شامل لهذا التخصص.

ويأتي هذا بالاعتمادا على تقييم منظومة التكوين الوطنية في العلوم الطبية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

ولفت رئيس الجمهورية، في رسالة له عشية الدخول الجامعي الجديد، إلى أن الوضعية الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا قد أكدت أولوية الاستثمار في المورد البشري المؤهل وضرورة تكوين الاطارات الطبية القادرة على التجاوب السريع والفعال مع التهديدات الصحية المحتملة، بالتوجه نحو اصلاح التكوين في العلوم الطبية واطلاق البرنامج الوطني للبحث في الصحة العمومية.

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