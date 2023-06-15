الرئيس تبون: الأوضاع الدولية لن تؤثر على العلاقات الجزائرية الروسية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن العلاقات الجزائرية الروسية لمن تتغير. مايفوت 60 سنة من العلاقات، والجزائر وفية أكبر وفاء لهاته العلاقات وهاته العلاقة والصداقة.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “هناك أوضاع وضغوطات ربما دولية. ولكنها لن تؤثر على الصداقة الموجودة بيننا”.

وتابع رئيس الجمهورية “صون استقلالنا كان بمساعدة قوية من روسيا الفدرالية الصديقة. في تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظروف إقليمية صعبة جدا”.

وأضاف الرئيس تبون “بالطبع. التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف. نحن مطالبون بالتشاور فيما يخص كل النقاط التي تهمنا”.

وشكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، روسيا، والتي ساعدت الجزائر ووقفت إلى جانبها لحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.