الرئيس تبون.. الإدارة تخدم المواطن “بلا مزية”

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن “خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل مسعى لبناء الجزائر الجديدة”.

وأشار الرئيس تبون، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، وسيط الجمهورية، مجيد عمور، إلى أن الإدارةَ العموميّـةَ هي الواجهة الـمعبّرة عن هَيبَةِ الدَّولةِ وَرِعايَتِها لِلشّأنِ العامّ.

كما دعا الرئيس تبون مسؤولي الإدارة العمومية وَأعوانَها مَهمَا كانتْ دَرجاتهم، ومستوى الوظائفِ الّتي يَتولّونها إلى إبْرَازِ وَجْهِ دولةِ الحقِّ والقانون. “بالحِرصِ التّامِّ والدّقيقِ على تَقْدِيمِ الخِدمةِ العموميّةِ كحقٍّ مَكفولٍ للمواطنِ، لا كَمِنّةٍ أو مَزيَّةٍ”. مضيفا و”إنّني لَعَلى ثِقَةٍ تامّةٍ بأنَّ إطاراتِنا وموظَّفينا في مختلفِ الإداراتِ قَادِرونَ على إضْفَاء الـمصدَاقيّةِ والنّجاعةِ على الـمَرافِقِ العامّةِ”. “بمَا يَحْدوهم مِن إرادَةٍ صَادقةٍ، وَمَا يَتَحَلَّوْنَ بهِ من وَازِعٍ أخْلاقيٍّ وَحِسٍّ مِهنِيّ”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه “لا بدَّ من أخذَ بعيْنِ الاعتبارِ أنَّ الرَّقْمَنَةَ أمرٌ لا مَناصَّ مِنهُ “. “مَا فَتِئْتُ ألِحّ على ضَرورةِ تقليصِ آجـالِ تَعميمهـا”. “لِتَجْنيـبِ الـمواطِنِ عَنـاءَ التّنقّلِ بين مختَلفِ المَصالحِ الإداريّةِ”.