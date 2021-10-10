الرئيس تبون: الإشاعات وراء عزوف المواطنين عن التطعيم ضد كورونا

اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ الإشاعات، سبب تخوف المواطنين وعزوفهم عن التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون:” يجب أن نستوعب ونفهم هذا العزوف على التلقيح ضد كورونا.”

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تلقى اللقاح مثل كثير من الجزائريين لكن الإشاعات وراء الكثير من حالات العزوف.”

وكشف الرئيس تبون، أن تعداد السكان المستهدفين باللقاح يتراوح بين 25 و30 مليون، ولحدّ الآن تمّ تلقيح 11 مليون فقط، وهي نسبة تبقى بعيدة عن الهدف المرجو لتحقيق المناعة الجماعية.

واختتم الرئيس بتوجيهه لرسالة إلى المواطنين قائلا:” كونوا واعين بالخطر الذي يحيط بكم وبأبناءكم وعائلاتكم، أحسن شيء هو اللقاح.”