الرئيس تبون: الإنتاج الوطني للحبوب ضعيف جدا حاليا

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة. وكشف رئيس الجمهورية، أنه يمكن استغلال الطاقات والمؤهلات للتوجه إلى تصدير الحبوب. مشيرا إلى أن معدل الانتاج الوطني ضعيف جدا حاليا.

دعا الرئيس تبون، إلى الدقة في وضع الأرقام الخاصة بالحبوب. قائلا “إن الأرقام الحقيقة لإنتاج الحبوب يجب أن تكون دقيقة”.

في حين، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر قادرة على تحقيق أرقاما هائلة من الحبوب في الجنوب. مضيفا “نستطيع الوصول بعد استغلال كل المؤهلات واستعمال التقنيات الحديثة”. “من أجل الوصول الى معدل 60 قنطار في الهكتار على الأقل”.

وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، إنه لا يجب الانسياق مع الإشاعات. التي تفيد أن الديوان الوطني للحبوب سيستورد نوع واحد من كل فئة حبوب.

كما أوضح، مقراني في تصريح للنهار، أن الديوان يملك خبرة واسعة. وسيسمح أولا ببقاء كل الأنواع التي كانت تستورد سابقا. مشيرا إلى أن هذا النوع من الاستيراد يتم تأطيرها وفق ضوابط موضوعية. مشيرا إلى أن المواطن الجزائري لا يجب أن “نبخله لأنه متعود على أكل مختلف المنتوجات”. وعن أسعار الجافة، أكد المتحدث، أنها تختلف حسب نوعية المنتوج.

وفي سياق متصل، أفاد مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة، أن الاستيراد يبقى حل مؤقت إلى غاية تحقيق هدف الاعتماد على المنتوج الوطني فقط. مشيرا إلى أن “الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، أين خصصت دعم كبير في توفير البذور والمساحات المخصصة بزراعته”.