الرئيس تبون: الإنضمام الى “بريكس” سيساعدنا اكثر في التنمية
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان انضمام الجزائر الى منظمة “بريكس” سيساعدنا اكثر في التنمية اكثر مما ساعدتنا الهيئات المالية الدولية.
وقال الرئيس تبون في هذا الصدد:”بنك منظمة ‘بريكس” يحتوي على 100 مليار دولار، اي اكثر من البنك العالمي”
وتابع: ” هذه المنظمة ستمول مشاريعنا وسندخل في تنظيمهم وسنكون متحدين مع بعضنا بعضا سياسيا”.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.
وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأشار الرئيس تبون، خلال تصريح سابق لقناة “الجزيرة”، أن الجزائر تقترب من الإنضمام إلى تكتل “بريكس”. مؤكدا أن دول تكتل “بريكس” لا تمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة.
كما أضاف، أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”. كما أن إنضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.