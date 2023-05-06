الرئيس تبون: الإنضمام الى “بريكس” سيساعدنا اكثر في التنمية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان انضمام الجزائر الى منظمة “بريكس” سيساعدنا اكثر في التنمية اكثر مما ساعدتنا الهيئات المالية الدولية.

وقال الرئيس تبون في هذا الصدد:”بنك منظمة ‘بريكس” يحتوي على 100 مليار دولار، اي اكثر من البنك العالمي”

وتابع: ” هذه المنظمة ستمول مشاريعنا وسندخل في تنظيمهم وسنكون متحدين مع بعضنا بعضا سياسيا”.