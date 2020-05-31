الرئيس تبون: الإهتمام بالذاكرة الوطنية واجب مقدس لايقبل أي مساومة

خلص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإصدار اوامر قرارات هامة.

وخلال الإجتماع امر الرئيس تبون الإهتمام بالذاكرة الوطنيةليس بنزعة ضرفية وإنما واجب مقدس لايقبل أي مساومة.

كما أعطى الرئيس تبون تعليمات بالإسراع في اطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي.

واكد الرئيس تبون انه سيبقى في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار.

وقال الرئيس إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة مشددا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية.

وفي ذات السياق دعا رئيس الجمهورية إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية، لأن القاسم المشترك بين الجزائريين هو حب الوطن والتمسك ببيان أول نوفمبر وتقديس الشهداء.