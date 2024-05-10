الرئيس تبون: الإستدانة “عيب وخيانة للشهداء”

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفضه للجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، معتبرا إياها “عيب وخيانة للشهداء”.

ويأتي هذا في خطابه الذي ألقاه أول أمس الأربعاء لدى زيارته مقر ر وزارة الدفاع الوطني، أين جدد الرئيس تبون رفضه للإستدانة كونها أحد العوامل التي “ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة”، واعتبر أن الاستدانة “عيب وخيانة للشهداء”.

وقال رئيس الجمهورية في السياق ذاته:”أجدد رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.”

وأضاف رئيس الجمهورية، في خطابه الذي بث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، أنه “كان هناك فخ مبني للجزائر لاستدراجها إلى المديونية وتم حينها إطلاق فتاوى اقتصادية بجواز الاستدانة”.

وختم الرئيس قائلا:” لو لجأنا للاستدانة لن يحق لنا مستقبلا الدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية ولا عن القضية الصحراوية.”