الرئيس تبون: الاستعمار الفرنسي أصيب بالهستيريا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الرسالة التي بعثها بمناسبةاليوم الوطني للهجرة المخلد المخلد للذكرى ال 64 لمظاهرات 17 أكتوبر 1961/2025 ان الخناق الذي اشتد على الاستعمار المحاصر بشرعية الكفاح وعدالة القضية،دفعه في تلك المحطة التاريخية إلى الهستيريا عندما عمدت شرطة باريس إلى فرض حظر التجوال على أبناء الجالية.

وأضاف الرئيس في رسالته ” حضر التجوال جاء بقرار تعسفي تحت إمرة محافظ الشرطة - آنذاك – موريس بابون (Maurice PAPON)، حيث أسقطته غطرسته في وحل الإجرام والقمع الوحشي لحشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية بإغراق المتظاهرين في نهر السين،وتعريضهم للقهر والتعذيب والترحيل إلى المحتشدات .. لتبقى ذكرى تلك التضحيات من أبناء الجالية ماثلة – إلى الأبد – في الأذهان “.