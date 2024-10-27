الرئيس تبون: الانتخابات هي الحل في ليبيا.. ونتأسف لما يجري بين الأشقاء بالسودان

أكد رئيس الجمهورية عبد تبون موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الليبية والمؤمن في الحل “الليبي - الليبي”، وفي شرعية الانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة، قال رئيس الجمهورية:” ندعم اجراء انتخابات في ليبيا والحل لا يكون إلا بتوافق داخلي بعيدا عن التدخلات الأجنبية.”

كما أعرب الرئيس تبون، عن أسفه لما يحدث في السودان الشقيق، قائلا:” ما يحدث في السودان يؤلمنا كثيرا ونحن مع ارساء توافق بين الإخوة في الوطن الواحد.”

وأضاف الرئيس تبون: “نتأسف كثيرا لما يجري بين الاشقاء في السودان.. وما يجري في السودان غير مقبول لا في ديننا ولا في اخلاقنا”.

وختم قائلا “الجزائر ومصر لن تتدخلا ابدا بين الاشقاء في السودان إلا بالصلح لأن الفتنة صعبة ومن يغذون الفتنة في السودان حسابهم عند الله”.