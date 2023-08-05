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الرئيس تبون: البرامج السكنية لن تتوقف

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون: البرامج السكنية لن تتوقف
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أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن البرامج السكنية لن تتوقف.

وخلال لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي سيبث سهرة اليوم ابتداء من الساعة التاسعة ليلا (21:00) عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية تطرق رئيس الجمهورية إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني، والإقليمي والدولي.

وبخصوص النقل عبر السكك الحديدية أكد رئيس الجمهورية أنه إلتزم بانجاز خطوط السكة الحديدية. كما قال الرئيس” اتصلنا بأصدقائنا الصينيين للدخول معهم في برنامج طموح.

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