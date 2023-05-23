قناة النهار الرئيس تبون : البرتغال في متناول إقتصاد الجزائر وسنسترجع ما فاتنا بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 13:18 تحديث في 23 ماي 2023 - 14:29 شارك غرِّد أرسل 73 0 الرئيس تبون : البرتغال في متناول إقتصاد الجزائر وسنسترجع ما فاتنا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TjTcL اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يحيي رئيس الجمهورية بعد لم شمل الأسرة الإعلامية لأول مرة في تاريخ الجزائر قناة النهار 07 ماي عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت قناة النهار 17 ماي طالع هابط: النوي يفجر فضيحة كبيرة ويكشف المتسببين في تلوث واد الحراش ويطالب السلطات بالتدخل العاجل قناة النهار 02 ماي الزهوانية وهواري بن شنات.. رد لجميل فنهما وتكريم على المسيرة قناة النهار 19 ماي "طالع هابط: العجب في قالمة .. يسقوا الفول بمياه الصرف الصحي قناة النهار 07 ماي الكرة الحديدية.. شعبية عالية وتجمع سنوي لعشاق اللعبة منذ 34 سنة بقالمة قناة النهار 13 ماي صريح جدا: ماذا استفاد الجزائريون من الأنترنت؟ قناة النهار 14 ماي رئيس الجمهورية: اكتشفنا قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي وجرائد لديها ديون لدى المطابع قناة النهار 06 ماي