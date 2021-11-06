الرئيس تبون: التعاون الاقتصادي مع إيطاليا يعد محورا أساسيا في الشراكة بين البلدين

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التعاون الإقتصادي بين الجزائر وإيطاليا يعد محورا رئيسيا في الشراكة مع إيطاليا

وأضاف الرئيس تبون في تصريح صحفي ادلى به اليوم عقب استقباله الرئيس الإيطالي أن إقتصاد إيطاليا يعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الرئيس أن النموذج الإيطالي هو التوجه الذي تسعى إليه الجزائر.

وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين حول المسائل الإقليمية لاسيما الملف الليبي.

من جهته قال الرئيس الإيطالي أن العلاقات الإيطالية الجزائرية متينة و إستراتيجية.

وأضاف الرئيس الإيطالي أن التعاون الإقتصادي بين البلدين شهد إنتعاشا بعد جائحة كورونا

كما أشار إلى أن إيطاليا تامل في عقد القمة الحكومية الثنائية قريبا والتي ستعزز التعاون المشترك.

واكد الرئيس الإيطالي في الاخير على أن للجزائر دور محوري في فتح آفاق التعاون بين الإتحاد الأوروبي و إفريقيا.