الرئيس تبون: التكفل الإجتماعي مخصص للمواطن البسيط

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن التكفل الإجتماعي سيستفيد منه المواطن البسيط.

وأضاف رئيس الجمهورية في لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، أنه لا يمكن أن توجه الدولة الدعم المخصص للفئات الوسطى والهشة ليستفيد منه أصحاب الملايير.

واعتبر الرئيس تبون، التكفل الاجتماعي الحالي تبذير، مضيفا أنه من غير أن يستفيد شخص لديه 5 سيارات على الأقل من دعم الدولة لأسعار الوقود.

وتابع الرئيس في السياق ذاته، أن المواطن البسيط يستهلك 4 ملاعق من السكر المدعم من طرف الدولة يوميا وليس كما صانع الحلويات.

وواصل الرئيس قائلا: التكفل الاجتماعي سيرفع عن ثلث المواطنين فقط، وللوصول إلى هذا يجب أن يكون لدينا إحصائيات دقيقة عن دخل المواطنين وأمور أخرى.. فالإحصائيات الحالية غير دقيقة

وشدد الرئيس تبون، أن قرار توجيه الدعم لمستحقيه لن يتخذ قبل فتح نقاش حوله، وستكون النقابات مدعوة لهذا النقاش.

وجدد رئيس الجمهورية التزامه بتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة محاربة الغلاء المفتعل والمضاربة. سنحاربهما

واحتتم الرئيس قائلا: ر”فع الأجور يجب أن يواكبه رفع وتيرة الانتاج وإلا وقعنا في مشكل التضخم.”