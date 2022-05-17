الرئيس تبون: التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار قريبا
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من العاصمة التركية اسطنبول. أنه سيتم قريبا التوقيع على مشروع قانون جديد للاستثمار.
وقال الرئيس تبون لرجال الأعمال والمستثمرين “اليوم نحملكم المشعل. انتم رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصادين لاعطاء دفع لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وأضاف رئيس الجمهورية “نلتقي اليوم والجزائر تستعد للاحتفال بـ 60 سنة من استرجاع السيادة الوطنية من المستعمر الغاشم. و60 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن رجال الاعمال ركيزة صلبة للتعاون والشراكة بين بلدينا. مشيرا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيكون في خدمة الاستثمار والمستثمرين. ويفتح آفاقا واعدة أمامهم ويجمي كل المستثمرين.
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نائب الرئيس التركي: نحن لا ننظر إلى الجزائر كسوق
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، اليوم الثلاثاء، خلال انطلاق مجلس الاستثمار والأعمال الجزائري التركي. إن تركيا لا تنظر إلى الجزائر كسوق فقط، وإنما كشريك استراتيجي في المنطقة.
وفي ذات السياق أشاد نائب الرئيس التركي بأشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي في دروته الأولى.
ويترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،أشغال منتدى الاستثمار والأعمال الجزائري التركي.
وقبل هذا استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا عن رجال الأعمال الجزائريين والأتراك.
وقد تقلد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول. بحضور فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي و أمام كبار دكاترتها.
وفي هذا الخصوص، شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جامعة اسطنبول. مشيدا بما وصلت إليه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال رئيس الجمهورية “نقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف. هذه الدكتوراه الفخرية شرف يضاف إلى العلاقات الطيبة الجزائرية التركية”ّ.
وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الاثنين، الى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.
وحسب ما ورد فقد استهل رئيس الجمهورية زيارته من جامعة اسطنبول بتركيا.
وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون بين الجزائر وتركيا.
وقد وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.
وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.
وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.
بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.
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رئيس الجمهورية يزور ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك
قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تركيا. بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة.
وحسب بيان للرئاسة، فقد قام الرئيس تبون بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
كما زار الرئيس تبون المتحف المخصص لوثائق وأغراض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على السجل الذهبي لمتحف مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.
للإشارة فقد غادر، أمس الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا. كما كان في توديع رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.
وسيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
كما جاء في بيان للرئاسة “وسيكون للرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا”. و”سبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”