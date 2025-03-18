الرئيس تبون: الجزائريون يبنون بلدهم.. لا يساومون بها ولا يتاجرون على حسابها

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال الرسالة التي وجهها ببمناسبة عيد النصرإن الجزائريات والجزائريين الذين ورثوا هذا المجد،وحافظوا عليه، يبنون اليوم بلدهم بنفس الروح والعزيمة،وبذات المبادئ والقيم، لا يساومون بها ولا يتاجرون على حسابها.

وأضاف الرئيس الجزائريين تحدوهم إرادة البناء والإعمار، وإرساء أسس الدولة الحديثة، بتكريس سياسة اقتصادية مستقطبة للاستثمارات والثروة ، وبما ينجز فيها من بنى تحتية باعثة لحركية التنمية .

وجاء في الرسالة “يتحقق لشبابها من إنجازات ونجاحات من خلال التجارب الرائدة في مجال الاستثمار، ضمن استراتيجية قائمة على تثمين المقدرات الوطنية وتسخيرها للتنمية المستدامة، وللترقية الاجتماعية. المستمرة لضمان عيش كريم لكل المواطنات والمواطنين، في مرحلة تواصل فيها الدولة. حشد الطاقات لتأمين المصالح الوطنية العليا للبلاد .. وتقوية الجبهة الداخلية بوعي وطني هو مدعاة لفخر الجزائريات والجزائريين، وبإرادة سياسية مستشرفة، يقظة تجاه تعقيدات .الأوضاع في المنطقة وتداعياتها المحتملة، وساهرة في الظروف الراهنة على مواكبة التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية بما تقتضيه مكانة الجزائر ودورها وثقلها الجيواستراتيجي .. وينسجم مع مثل ومبادئ ثورة التحرير العظيمة.