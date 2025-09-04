الرئيس تبون: الجزائر أخذت على عاتقها المساهمة في بناء مستقبل القارة الإفريقية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر أخذت على عاتقها المساهمة الفعلية في بناء مستقبل القارة الإفريقية عبر مشاريع هيكلية كبرى.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أنه تم تسجيل عدة مشاريع كبرى على غرار الطريق العابر للصحراء، أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري. مشروع الألياف البصرية لتعزيز السيادة الرقمية، وخطوط السكك الحديدية التي ستربط الجزائر بمالي والنيجر. بالإضافة كذلك إلى إطلاق رحلات جوية وبحرية لدعم حركة التجارة البينية في المغرب العربي ومنطقة الساحل.

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هذا المسعى واخذت على عاتقها رفع التحدي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. على غرار مشروع الألياف البصرية الذي سيحقق السيادة الرقمية ويعزز الإبتكار لدول المنطقة وهي مشاريع قائمة حاليا. ناهيك عن تعزيز وسائل التواصل مع الدول الافريقية الشقيقة وتدشين مشروع السكك الحديدية الذي سيصل الى الدول بالجنوب وخط سكة الحديدية الذي يمر على ادرار وصولا الى مالي سيصل إلى النيجر مرورا بتمنراست. كذلك إطلاق رحلات جوية مع العديد من الدول الافريقية الشقيقة وخط بحري يربطنا بغربها.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الأفريقية لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع الدول الشقيقة في المغرب العربي وافتتاح فروع للبنوك الجزائرية في افريقيا ومنطقة دول الساحل الصحراوي. خاصة وأن الجزائر ستتدارك ما فاتها من سلبيات